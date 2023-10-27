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16:01, 27 октября 2023Мир

Глава Евросовета заявил о согласии использовать доходы от части средств России

Глава Евросовета Мишель: в ЕС договорились об использовании части средств России

Фото: Zhao Dingzhe / Globallookpress.com

Лидеры Европейского Союза (ЕС) договорились об использовании части замороженных средств России, прежде всего дохода от них. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, передает ТАСС.

«Лидеры договорились использовать часть замороженных российских активов, в первую очередь доходы от них, для поддержки Украины. Саммит подтвердил, что помощь Украине остается приоритетом Евросоюза», — рассказал Милешь.

Он также отметил, что в рамках саммита «прошла дискуссия о доработке бюджета», которая касается выделения Киеву финансовой помощи в 50 миллиардов евро на четыре года.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия (ЕК) ввела страны ЕС в заблуждение, не назвав реальных размеров планируемого увеличения европейского бюджета. Он отметил, что предложение Брюсселя по бюджету является непроработанным и непригодным для серьезного обсуждения; особенные споры возникли по вопросу выделения помощи Украине.

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      Максим Габриелян
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