Орбан заявил о введении ЕК стран ЕС в заблуждение по вопросу увеличения бюджета

Орбан: ЕК ввела страны ЕС в заблуждение относительно размера увеличения бюджета

Еврокомиссия (ЕК) ввела страны Европейского союза (ЕС) в заблуждение, не назвав реальный размер планируемого увеличения европейского бюджета. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.

Еврокомиссия пересмотрела многолетний бюджет Евросоюза на период с 2024 по 2027 год и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро, 50 миллиардов из которых предусматривается для финансовой помощи Киеву. «Мы до поздней ночи уламывали друг друга. Это была главная тема. На самом деле выяснилось, когда мы обратились к бюрократам [руководству ЕС], чтобы они назвали цифры, что речь идет не о 60 с чем-то, а о 100 [миллиардах евро]», — возмутился Орбан.

Он отметил, что предложение Брюсселя по бюджету является непроработанным и непригодным для серьезного обсуждения, а особенные споры возникли по вопросу выделения помощи Украине.

Ранее Орбан заявил, что Евросоюзу нужен «план Б» по Украине, поскольку нынешняя европейская политика по этому направлению провалилась. По его словам, ЕС должен был выделять Украине деньги на оборону, а не на провальное контрнаступление.