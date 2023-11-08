В Кремле пообещали ответить на возможный отъем российских активов на Западе

Песков: РФ ответит на конфискацию ее активов Западом, но вряд ли зеркально

Россия оспорит отъем своих активов на Западе и проработает ответ на возможные действия, но он вряд ли будет зеркальным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков отметил, что конфискация российских резервов незаконна, противоречит всем возможным правилам, но это решение будет официально оспариваться. «Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется. Разумеется, мы будем прорабатывать и ответные меры. Вряд ли они могут быть зеркальными, но они будут такими, какими они наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам», — пообещал он.

Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине активов России. Целью закона является передача госсекретарю полномочий предоставлять дополнительную помощь Киеву, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов страны.