США начали изучать основания для передачи Украине замороженных активов России

Блинкен: США изучают юридические опции для передачи $300 млрд активов РФ Украине

Соединенные Штаты и их союзники начали рассматривать возможные юридические опции для передачи Киеву замороженных активов России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он напомнил, что страны Запада заморозили российские активы на сумму 300 миллиардов долларов. «Мы изучаем, какие юридические основания у нас и у европейцев могут быть, чтобы использовать эти активы для Украины», — отметил он.