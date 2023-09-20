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10:20, 20 сентября 2023Мир

В США объяснили право отдать Украине замороженные активы России

NYT: Байден может отдать Киеву замороженные активы РФ по Закону IEEPA 1977 года

Фото: Mike Segar / Reuters

Президент США Джо Байден имеет право отдать Украине замороженные активы России. Об этом говорится в отчете профессора Ларри Трайба, пишет The New York Times.

В отчете сказано, что глава Соединенных Штатов обладает достаточными полномочиями по Закону о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 года. Этот закон прямо заявляет, что президент может регулировать передачу собственности от одного субъекта к другому.

«Эти полномочия касаются передачи "любых прав, полномочий или привилегий" в отношении собственности, в которой заинтересовано иностранное государство и которая находится под юрисдикцией Соединенных Штатов», — говорится в отчете.

В международном праве, как отмечается в докладе Трайба, существует устоявшаяся доктрина контрмер, которые являются законными, поскольку действия предпринимаются против другого государства за международно-противоправное деяние. Нарушители международного права не имеют права вето на наказания за свои нарушения, отмечает профессор.

Ранее в США оценили сумму заблокированных российских активов. Замороженные Западом суверенные российские активы предварительно оцениваются в 280 миллиардов долларов, сообщает Министерство финансов США.

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    Виктория Кондратьева
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