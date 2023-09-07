В США оценили сумму заблокированных российских активов

Минфин США: заблокированные российские активы оцениваются в 280 млрд долларов

Заблокированные Западом суверенные российские активы предварительно оцениваются в 280 миллиардов долларов. Об этом сообщило министерство финансов США.

В ведомстве уточнили, что завершили первичный аудит замороженных средств. Специалисты международной группы по блокировке российских активов REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs) пришли к выводу, что большая часть финансов хранится в Европейском Союзе.