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22:52, 7 сентября 2023Экономика

В США оценили сумму заблокированных российских активов

Минфин США: заблокированные российские активы оцениваются в 280 млрд долларов

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Заблокированные Западом суверенные российские активы предварительно оцениваются в 280 миллиардов долларов. Об этом сообщило министерство финансов США.

В ведомстве уточнили, что завершили первичный аудит замороженных средств. Специалисты международной группы по блокировке российских активов REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs) пришли к выводу, что большая часть финансов хранится в Европейском Союзе.

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    Марина Совина
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