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08:30, 21 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский выдвинул России требования для завершения конфликта на Украине. Что входит в мирный план Киева?

Зеленский выдвинул России два требования для завершения конфликта на Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Mike Segar / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) озвучил свой мирный план, состоящий из двух требований. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По словам политика, его план включает в себя полный вывод российских войск с территории Украины в пределах границ 1991 года, а также полный возврат Киеву контроля над всей госграницей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

Украинский лидер также призвал бывшего президента США Дональда Трампа раскрыть свой план урегулирования конфликта на Украине за 24 часа.

Зеленский напомнил, что до выборов в США еще больше года. Он считает, что Трамп мог бы не тратить время впустую и поделиться деталями своего плана.

В первую очередь, я не понимаю, в чем детали его идеи, почему он ими не поделится и чего ждет

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

По словам политика, если предложения бывшего американского лидера не включают в себя вывод войск России, а заключается в признании утраченных территорий российскими, то это не является формулой мира.

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Возможность переговоров между Россией и Украиной

В начале сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не видит возможности вести переговоры с Москвой в ближайшем будущем.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров. Киев же, отметил российский лидер, такой инициативы не проявляет.

Мы никогда не отказывались от переговоров, поэтому, если другая сторона хочет, пусть делает это. Скажет об этом прямо

Владимир ПутинПрезидент России

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина будет готова вести переговоры с Россией, если Москва выступит с подобным предложением. По его словам, Соединенные Штаты поддержат украинскую сторону и присоединятся к переговорам.

Блинкен также отметил, что конфликт должен закончиться «на справедливых и устойчивых условиях, которые будут отражать суверенитет и территориальную целостность Украины». По его словам, на данный момент Вашингтон не видит признаков интереса к дипломатическому разрешению конфликта.

Обвинения Зеленского в адрес Европы

Президент Украины считает, что некоторые европейские страны подрывают солидарность, превращая ситуацию с зерном в триллер. Украинский лидер не стал уточнять, о каких государствах идет речь, но отметил, что они «устраивают политический театр, делая из зерна триллер».

Может показаться, что у них есть своя роль, но вместо этого они помогают подготовить почву для московского актера

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

Зеленский ранее также пригрозил Европейскому союзу подать в международный арбитраж при продлении запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября.

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Политик заявил, что украинская сторона категорически против любых дальнейших ограничений на зерновой экспорт. Он добавил, что Киев спокойно относится к тому, что зерно становится источником заработка для разных стран Европы, которые перерабатывают агропродукцию и зарабатывают на логистике, но не намерен терпеть нарушения обещаний, соглашения об ассоциации или нарушения условий свободного рынка.

Отдельно хочу обратиться к Еврокомиссии. Если надо будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хотя и не хотим этого

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

Президент Украины также назвал «откровенно неевропейским» возможное решение ряда стран ЕС о продлении ограничений на импорт украинского зерна и иной сельхозпродукции.

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    Марина Совина
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