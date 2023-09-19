В США признали вину Украины в ракетном ударе по Константиновке в ДНР. Снаряд выпустили из комплекса «Бук»

NYT: удар по Константиновке произошел из-за падения ракеты ВСУ

Удар по рынку в Константиновке в ДНР, произошедший 6 сентября, вероятно, был результатом падения ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), выпущенной из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Об этом заявила американская газета The New York Times, опубликовавшая результаты собственного расследования.

Ракетный удар произошел со стороны подконтрольной Украине территории

Журналисты собрали и проанализировали ряд доказательств, включая обломки ракеты, спутниковые снимки, свидетельские показания и публикации очевидцев в сети. На их основе они сделали вывод о том, что ракета была украинской. По мнению авторов, атака, судя по всему, произошла «в результате трагической ошибки».

При этом, ссылаясь на слова экспертов по ПВО, авторы материала уточняют, что ракеты, аналогичные той, которая ударила по рынку, могут сбиваться с курса по ряду причин, включая сбой в электронике или же повреждения на момент запуска.

Согласно расследованию, запись с камеры наблюдения показывает, что ракеты прилетела в Константиновку со стороны подконтрольной Украине территории, а не со стороны России.

Как только возникает звук приближающейся ракеты, как минимум четверо прохожих одновременно поворачивают головы по направлению к нему. Они смотрят в камеру — по направлению к территории, подконтрольной Украине. За секунды до удара отражение ракеты можно увидеть в двух припаркованных машинах. Оно показывает, что ракета двигалась с северо-запада. New York Times

Кадр: Радио Свобода (внесено Минюстом в реестр иноагентов). Новости / YouTube

Незадолго до удара ВСУ выпустили две ракеты

Издание также утверждает, что незадолго до удара по рынку украинские военные запустили две ракеты класса «земля-воздух» в сторону России из города Дружковка, который находится примерно в 16 километрах к северо-западу от Константиновки. Журналисты The New York Times присутствовали в Дружковке во время этих запусков и слышали их, уточняется в статье. Кроме того, оба запуска слышали местные жители.

Время запусков [ракет] совпадает с временным отрезком попадания ракеты по рынку в Константиновке: около двух часов дня четырех минут.

New York Times

Один из опрошенных свидетелей заявил, что видел, как ракеты направлялись в сторону Константиновки. Очевидец сообщил, что видел, как ракеты запускались с полей на окраине города — территории, которую, по утверждениям местных жителей, занимала украинская армия. Журналисты NYT посетили это место и обнаружили на нем признаки того, что территорию использовали военные. На спутниковых снимках также были обнаружены возможные доказательства того, что с этого места запускались ракеты.

На рынок упала ракета 9M38, используемая в комплексах «Бук»

Украинские власти после удара по рынку заявили, что российские военные произвели атаку с помощью зенитного ракетного комплекса С-300, отметили журналисты. Однако взорвавшийся в Константиновке боеприпас отличается от того, что используется в С-300, подчеркивается в материале.

Корреспонденты издания изучили отверстия от поражающих элементов на месте взрыва и пришли к выводу, что они соответствуют по размеру и форме ракете 9M38, используемой в комплексах «Бук». Аналогичный вывод сделали два опрошенных изданием военных эксперта, говоривших на условиях анонимности.

Кадр: Радио Свобода (внесено Минюстом в реестр иноагентов). Новости / YouTube

Украинская сторона пыталась не допустить журналистов на место происшествия

В материале утверждается, что украинские власти изначально пытались воспрепятствовать тому, чтобы журналисты NYT попали в пострадавший район. «В итоге корреспондентам удалось попасть на место происшествия, опросить свидетелей и собрать обломки ракеты», — отмечается в материале.

Киев обвинял в ударе по рынку Россию

Рынок в Константиновке, находящийся в подконтрольной украинским военным части ДНР, попал под ракетный обстрел 6 сентября. По данным украинской стороны, 32 человека пострадали. Еще 17 человек спасти не удалось.

МВД Украины назвало произошедшее российским обстрелом. Владимир Зеленский также утверждал, что удар по центральному рынку в Константиновке нанесли ВС России.