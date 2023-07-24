Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:19, 24 июля 2023Бывший СССР

Зеленский назвал «неевропейским» решение ЕС об украинском зерне

Зеленский назвал «неевропейским» возможное ограничение ЕС на экспорт зерна с Украины

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «неевропейским» возможное решение ряда стран ЕС о продлении ограничений на импорт украинского зерна и иной сельхозпродукции. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Он указал, что 15 сентября является крайней датой ограничений зернового экспорта из Украины, и ее продление станет абсолютно недопустимым шагом. «Европа имеет институциональную способность действовать рациональнее, чем закрывать границы для товаров», — сказал он.

18 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не откроет рынок для украинского зерна после прекращения срока действия зерновой сделки. «Нас не будут принуждать к тому, чтобы открыть наш рынок во вред интересам польского фермера», — сказал он.

После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обвинил Польшу в популизме из-за намерения продлить запрет на ввоз зерна из страны в государства ЕС. Как он утверждал, это недружественный шаг, который сильно ударит по продовольственной безопасности мира и экономике республики.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал «неевропейским» решение ЕС об украинском зерне

    Блинкен обсудил с главой МИД Румынии зерновую сделку

    США отказались комментировать слова Путина о провале контрнаступления ВСУ

    «Народный фронт» задумал исключить Исинбаеву из состава

    Минтруд подготовил проект о выплатах родителям пострадавших в СВО детей

    16-летняя российская теннисистка шуткой оценила разгромную победу над украинкой

    В Приднестровье рассказали о расспросах украинских спецслужб о ВС России

    В Новой Москве упал беспилотник

    Школьники из Москвы пропали на Кольском полуострове

    Движение по Крымскому мосту вновь временно приостановили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости