Зеленский назвал «неевропейским» решение ЕС об украинском зерне

Зеленский назвал «неевропейским» возможное ограничение ЕС на экспорт зерна с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «неевропейским» возможное решение ряда стран ЕС о продлении ограничений на импорт украинского зерна и иной сельхозпродукции. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Он указал, что 15 сентября является крайней датой ограничений зернового экспорта из Украины, и ее продление станет абсолютно недопустимым шагом. «Европа имеет институциональную способность действовать рациональнее, чем закрывать границы для товаров», — сказал он.

18 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не откроет рынок для украинского зерна после прекращения срока действия зерновой сделки. «Нас не будут принуждать к тому, чтобы открыть наш рынок во вред интересам польского фермера», — сказал он.

После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обвинил Польшу в популизме из-за намерения продлить запрет на ввоз зерна из страны в государства ЕС. Как он утверждал, это недружественный шаг, который сильно ударит по продовольственной безопасности мира и экономике республики.

