Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:35, 18 июля 2023Мир

Польша отказалась открывать рынок для украинского зерна

Премьер Польши Моравецкий отказался открывать рынок страны для украинского зерна

Фото: Boris Roessler / dpa / Globallookpress.com

Польша не откроет рынок для украинского зерна после прекращения срока действия зерновой сделки. Об отказе заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

По его словам, Еврокомиссия (ЕК) и американская администрация должны разработать механизмы экспорта украинского зерна. «Мы можем сыграть конструктивную роль, но нас не будут принуждать к тому, чтобы открыть наш рынок во вред интересам польского фермера», — высказался Моравецкий. Вместе с тем он заявил, что Польша готова обеспечивать транзит украинского зерна.

Премьер также отметил, что уже давно обращал внимание ЕК на необходимость строительства инфраструктуры.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он указал, что часть черноморской инициативы, касающаяся России, не выполнена до сих пор.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба между тем попросил страны-участницы ООН призвать Россию возобновить участие в зерновой сделке. «Призываю все государства-члены ООН требовать от России возобновления участия в соглашении», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гончарова
    Обсудить
    Последние новости

    Водители рассказали об обстановке на Крымском мосту после теракта

    Милонов предложил неожиданный способ борьбы с борщевиком

    В России на 22 года осудили гастарбайтера за убийство трехлетнего ребенка

    В российском городе частный детсад закрыли из-за менингита у воспитанников

    В Запорожской области рассказали об отражении атаки ВСУ у села Работино

    На Украине захотели популяризовать английский язык

    Начавшийся в Москве сильный ливень с градом попал на видео

    Минобороны показало удары возмездия по местам подготовки терактов на Украине

    Названы условия для нового газового кризиса в Европе

    Стюардесса перечислила непозволительные поступки на борту самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости