Польша отказалась открывать рынок для украинского зерна

Премьер Польши Моравецкий отказался открывать рынок страны для украинского зерна

Польша не откроет рынок для украинского зерна после прекращения срока действия зерновой сделки. Об отказе заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

По его словам, Еврокомиссия (ЕК) и американская администрация должны разработать механизмы экспорта украинского зерна. «Мы можем сыграть конструктивную роль, но нас не будут принуждать к тому, чтобы открыть наш рынок во вред интересам польского фермера», — высказался Моравецкий. Вместе с тем он заявил, что Польша готова обеспечивать транзит украинского зерна.

Премьер также отметил, что уже давно обращал внимание ЕК на необходимость строительства инфраструктуры.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он указал, что часть черноморской инициативы, касающаяся России, не выполнена до сих пор.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба между тем попросил страны-участницы ООН призвать Россию возобновить участие в зерновой сделке. «Призываю все государства-члены ООН требовать от России возобновления участия в соглашении», — сказал он.