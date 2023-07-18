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12:06, 18 июля 2023Бывший СССР

Украина попросила ООН призвать Россию возобновить участие в зерновой сделке

Глава МИД Украины Кулеба попросил ООН призвать РФ возобновить участие в зерновой сделке

Фото: Mike Segar / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил страны-участницы ООН призвать Россию возобновить участие в зерновой сделке. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

«Призываю все государства-члены ООН требовать от России возобновления участия в соглашении», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он отметил, что часть, касающаяся России в этой черноморской инициативе, не выполнена до сих пор.

В МИД России заявили, что гарантии безопасности в Черном море будут отозваны из-за окончания зерновой сделки, в северо-западной акватории восстановят режим временно опасного района, а Совместный координационный центр в Стамбуле расформируют.

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    Кристина Есикова
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