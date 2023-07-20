Премьер Украины обвинил Польшу в популизме

Премьер Украины Шмыгаль обвинил Польшу в популизме из-за запрета на ввоз зерна с Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обвинил Польшу в популизме из-за намерения продлить запрет на ввоз зерна с Украины в страны Евросоюза (ЕС). Свое заявление политик опубликовал в Twitter.

«Это недружественный и популистский шаг, который сильно ударит по мировой продовольственной безопасности и экономике Украины», — написал глава правительства республики.

Он также обратился к Еврокомиссии и партнерам Киева с призывом обеспечить беспрепятственный экспорт продовольствия с Украины в ЕС.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не откроет рынок для украинского зерна после прекращения срока действия зерновой сделки. «Нас не будут принуждать к тому, чтобы открыть наш рынок во вред интересам польского фермера», — сказал он.