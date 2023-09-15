Путин обозначил позицию России по переговорам с Украиной

Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине

Президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Его слова в пятницу, 15 сентября, приводит «Интерфакс».

«Мы никогда не отказывались от переговоров, поэтому, если другая сторона хочет, пусть делает это. Скажет об этом прямо», — так позицию Москвы по этому вопросу обозначил глава государства.

Киев же, отметил Путин, такой инициативы не проявляет.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. В мае того же года Владимир Мединский сообщил о замораживании переговорного процесса. Он отмечал, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.