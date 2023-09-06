Зеленский пригрозил Европе подать в арбитраж из-за украинского зерна

Зеленский пригрозил ЕС арбитражем при продлении запрета на ввоз зерна

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Европейскому союзу (ЕС) подать в международный арбитраж при продлении запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября. Обращение опубликовано на сайте офиса главы государства.

Политик подчеркнул, что Киев категорически против любых дальнейших ограничений на зерновой экспорт. По его словам, украинская сторона спокойно относится к тому, что зерно становится источником заработка для разных стран Европы, которые перерабатывают агропродукцию и зарабатывают на логистике, но не намерена терпеть нарушения обещаний, соглашения об ассоциации или нарушения условий свободного рынка.

«Отдельно хочу обратиться к Еврокомиссии. Если надо будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хотя и не хотим этого», — заявил Зеленский.

Ранее стало известно, что Украина собирается подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в случае продления Польшей запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября. На Украине отметили, что Киев относится к Варшаве «с полным уважением и благодарностью», но все же будет вынужден подать иск.

