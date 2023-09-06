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15:04, 6 сентября 2023Бывший СССР

Украина пригрозила Польше и Евросоюзу судебным иском за запрет на экспорт зерна

Замминистра экономики Качка: Украина подаст иск в ВТО за запрет на экспорт зерна

Фото: Swen PfÃ¶rtner / Globallookpress.com

Украина подаст судебный иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Польшу и Евросоюз (ЕС) в случае продления запрета на экспорт сельскохозяйственной продукции после 15 сентября. Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, передает Politico.

«Мы не намерены немедленно принимать ответные меры, учитывая дух дружбы и солидарности между Украиной и ЕС», — сказал Качка, добавив, что угроза интересам Киева «вынуждает передать это дело в ВТО».

На Украине считают, что ограничения на экспорт зерна нарушают соглашение о свободной торговле с ЕС от 2014 года. Замминистра уточнил, что Киев относится к Варшаве «с полным уважением и благодарностью», но все же будет вынужден подать иск.

Ранее Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния пообещали обратиться к Еврокомиссии (ЕК) с требованием продлить запрет на импорт украинского зерна до конца года.

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    Алевтина Запольская
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