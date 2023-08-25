Европейские страны потребуют от ЕК продлить запрет на импорт зерна с Украины

Пять европейских стран потребуют от ЕК продлить запрет на импорт зерна с Украины

Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния обратятся к Еврокомиссии (ЕК) с требованием продлить запрет на импорт украинского зерна до конца года, заявил польский министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс. Трансляция пресс-конференции доступна на странице ведомства в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По инициативе Варшавы состоялась встреча пяти министров приграничных с Украиной стран, в ходе которой была выработана общая позиция, которую представят на ближайшем заседании Евросовета. Она содержит три основных пункта, уточнил Телюс.

Так, страны поддержали доплаты к транзиту украинского зерна через страны Евросоюза (ЕС), а также запрет на его ввоз до конца года. «Третье — это то, чтобы список был эластичный, чтобы в него можно было добавлять определенные продукты, например, малину или подсолнечное масло», — рассказал министр.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава продолжит блокировать поставки украинского зерна. Он подчеркнул, что страна будет отстаивать свои интересы и защищать как свой внутренний рынок, так и рынок ЕС.

5 июня ЕС продлил до 15 сентября ограничения на ввоз зерна с Украины в ряд стран блока. Речь идет о пшенице, кукурузе, семенах подсолнечника и рапса.