Евросоюз продлил ограничения на ввоз зерна из Украины в ряд стран

ЕС продлил до 15 сентября 2023 года ограничения на ввоз зерна из Украины в ряд стран блока

Европейский союз (ЕС) продлил до 15 сентября 2023 года ограничения на ввоз зерна из Украины в ряд стран блока. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.

Речь идет о пшенице, кукурузе, семенах подсолнечника и рапса. Свободное обращение этой сельхозпродукции разрешается только в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.

В настоящее время решение Европейского союза вступило в силу.

Днем 5 июня официальный представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер заявила, что ЕК еще не приняла решение о продлении запрета на ввоз зерна с Украины в ряд стран ЕС.

2 июня Украина призвала Евросоюз снять запрет на поставки ее зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. По словам министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского, в случае продления эмбарго украинские аграрии могут понести «миллиарды долларов» убытков.

