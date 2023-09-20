Зеленский обвинил европейские страны в создании зернового триллера

Зеленский: некоторые в Европе подрывают солидарность и создают зерновой триллер

Некоторые европейские страны подрывают солидарность, превращая ситуацию с зерном в триллер. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК.

Он не стал уточнять, о каких государствах идет речь, но отметил, что они «устраивают политический театр, делая из зерна триллер». «Может показаться, что у них есть своя роль, но вместо этого они помогают подготовить почву для московского актера», — считает Зеленский.

Ранее Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Польшу, Венгрию и Словакию за запрет на ввоз в эти республики зерна. Министр экономики страны Юлия Свириденко подчеркнула, что Киев надеется на снятие государствами ограничений во избежание разбирательств в судах.