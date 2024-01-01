Подполковник ВС США в отставке Дэвис заявил о потере ВСУ около 500 тысяч солдат

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют около 500 тысяч солдат, предполагает подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

«Внезапно после летнего контрнаступления они просят дополнительно полмиллиона солдат и это говорит о том, что (...) потери, вероятно, уже близки к этой цифре и может даже выше (...) Сейчас у нас есть косвенное подтверждение тому, что потери ВСУ ошеломляюще высоки», — сказал отставной военный.

Дэвис добавил, что ВСУ, скорее всего, неспособны провести новую наступательную операцию, поскольку испытывают нехватку почти всех категорий вооружения и оборудования.