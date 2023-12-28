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16:25, 28 декабря 2023Бывший СССР

В ВСУ заявили о доработке проекта закона о мобилизации

Представитель ВСУ Фитьо: проект закона о мобилизации будет доработан

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Представленный кабинетом министров проект закона о мобилизации на Украине будет доработан. Об этом заявил пресс-секретарь командования Сухопутных войск Вооруженных сил республики (ВСУ) Владимир Фитьо, его слова передает Telegram-канал «Политика Страны».

«На данный момент есть законопроект, который будет дорабатываться. Я вам могу сказать, как это работает все сейчас. Сейчас ничего не изменилось. Мобилизация осуществляется планово», — сообщил представитель ВСУ.

Кабмин Украины внес проект закона о мобилизации в Верховную Раду 25 декабря. По мнению некоторых депутатов, он вступит в силу не раньше весны 2024 года.

Многие депутаты уже назвали предлагаемые законопроектом меры излишне жесткими. Одной из причин этого стали предусмотренные законом ограничения прав военнообязанных за нарушение правил призыва.

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      Александр Курбатов
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