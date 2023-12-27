Депутаты Верховной Рады допустили доработку закона о мобилизации

Forbes: Верховная Рада может отправить на доработку проект закона о мобилизации

Депутаты Верховной Рады Украины могут отправить на доработку проект закона о мобилизации, представленный кабинетом министров 25 декабря. Об этом сообщил Forbes.

Как рассказали изданию депутаты от фракций «Слуга народа» и «Голос», предположительно, первое голосование по закону состоится 10-14 января. Пожелавший остаться анонимным парламентарий от партии президента Украины Владимира Зеленского отметил, что после этого законопроект, скорее всего, вернут на доработку из-за слишком жестких норм, в том числе ограничения прав военнообязанных за нарушение правил призыва.

В то же время депутат от фракции «Голос» Соломия Бобровская из оборонного комитета допустила, что депутатов из пропрезидентской партии все же попытаются убедить поддержать закон.

Ранее экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в двух партиях Верховной Рады не хотят поддерживать законопроект в его нынешней редакции. Она отметила, что документ неэффективен и неконституционен.