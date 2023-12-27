Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:51, 27 декабря 2023Бывший СССР

Депутаты Верховной Рады допустили доработку закона о мобилизации

Forbes: Верховная Рада может отправить на доработку проект закона о мобилизации

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Депутаты Верховной Рады Украины могут отправить на доработку проект закона о мобилизации, представленный кабинетом министров 25 декабря. Об этом сообщил Forbes.

Как рассказали изданию депутаты от фракций «Слуга народа» и «Голос», предположительно, первое голосование по закону состоится 10-14 января. Пожелавший остаться анонимным парламентарий от партии президента Украины Владимира Зеленского отметил, что после этого законопроект, скорее всего, вернут на доработку из-за слишком жестких норм, в том числе ограничения прав военнообязанных за нарушение правил призыва.

В то же время депутат от фракции «Голос» Соломия Бобровская из оборонного комитета допустила, что депутатов из пропрезидентской партии все же попытаются убедить поддержать закон.

Ранее экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в двух партиях Верховной Рады не хотят поддерживать законопроект в его нынешней редакции. Она отметила, что документ неэффективен и неконституционен.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Абхазия передала России госдачу, где проводил встречи Путин. Почему это привело к протестам?

      В российском регионе все фельдшеры скорой пригрозили уволиться из-за зарплат

      Машков стал президентом «Золотой Маски»

      Подросток с ножом напал на троих несовершеннолетних в российском общежитии

      Стало известно об ответе Швеции на процесс одобрения членства в НАТО от Турции

      В МИД допустили подготовку Украиной антироссийской провокации

      В Совфеде заявили об организации протестов в Пицунде из-за рубежа

      Премьеры каждый день. Как 2023 год стал рекордным для Пятого канала?

      Реклама

      Россияне рекордно набрали кредитов

      В Германии призвали Украину смириться с потерей части территорий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости