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00:30, 8 января 2024Мир

На Западе раскрыли ответ России на теракты ВСУ

Аналитик Меркурис: Россия вытолкнет ВСУ на запад в ответ на теракты Киева
СюжетМинобороны:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Британский аналитик Александр Меркурис предположил, какие действия предпримет Россия в ответ на террористические атаки Украины. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала The Duran.

Меркурис раскрыл ответ России на теракты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подчеркнул, что Москва продолжит проводить свою военную операцию и вытолкнет украинскую армию «все дальше и дальше на запад».

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Эксперт добавил, что действия Киева подтверждают необходимость проведения спецоперации до конца. По его мнению, Россия выйдет из этого кризиса сильной в военном отношении. Кроме того, Москва укрепит свои позиции на международной арене и улучшит отношения со странами Глобального Юга.

6 января Минобороны заявило о предотвращении теракта ВСУ с использованием ракет «Нептун». Отмечается, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских ракет над северо-западной частью акватории Черного моря.

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      Марина Совина
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