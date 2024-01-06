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18:37, 6 января 2024Россия

Минобороны заявило о предотвращении теракта ВСУ с использованием ракет «Нептун»

Минобороны России: предотвращен теракт ВСУ с использованием ракет «Нептун»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минобороны России заявило о предотвращении попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить на территории России теракт с использованием противокорабельных ракет «Нептун». Об этом заявили в военном ведомстве.

По данным Минобороны, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских ракет над северо-западной частью акватории Черного моря.

Ранее сообщалось, что по факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте. В Белгород были направлены следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СКР.

Самый массированный удар был нанесен 30 декабря. Его жертвами стали 25 человек, больше 100 получили ранения. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом и пообещал, что удар ВСУ не останется без ответа.

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      Варвара Кошечкина
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