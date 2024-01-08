«Боеприпасов осталось примерно на месяц» Французский полковник заявил, что к середине февраля у ВСУ кончатся снаряды

Французский полковник де Йонг: к середине февраля у ВСУ кончатся боеприпасы

Французский полковник в отставке, специалист по геополитике Пер де Йонг в эфире телеканала TV5 Monde заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось боеприпасов примерно на месяц, они закончатся в феврале.

Я считаю, что у них осталось боеприпасов примерно на месяц, что для украинцев слишком мало, потому что месяц дает время до середины февраля, а в середине февраля будет разгар зимы Пер де Йонг французский полковник в отставке

Офицер уточнил, что в данном этапе обе стороны конфликта пытаются стабилизировать фронт, чтобы наносить стратегические удары, однако для этого нужны соответствующие возможности.

Французский телеканал в своем сюжете указал на моральное и военное истощение Украины и усиление зависимости от помощи США.

Ранее генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер заявил, что 2024 год станет решающим в военном плане и поворотным моментом в конфликте на Украине. По его словам, он покажет, остались ли у Украины силы для осуществления полноценного контрнаступления. Кроме того, в 2024 году станет ясно, сумеет ли Киев перехватить инициативу в противостоянии с Москвой.

Конгресс до сих пор не согласовал пакет помощи Киеву, от администрации Байдена требуют конкретики

Конгресс до сих пор не согласовал пакет помощи Киеву, который запрашивал президент США Джо Байден. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон пояснил, что законодатели пытаются подать сигнал Белому дому о необходимости сформулировать конкретную позицию по поводу конфликта, отказываясь одобрить выделение средств.

Какой финал на Украине? Какова наша стратегия? Какова цель? Как мы будем осуществлять надлежащий надзор за этими драгоценными долларами налогоплательщиков? Белый дом не дает ответов на эти вопросы Майк Джонсон спикер Палаты представителей США

Политик отметил, что просит дать ответы на эти вопросы всеми доступными способами, в письменной форме, публично и в частном порядке.

Джонсон также подчеркнул, что госдолг США в настоящее время находится на рекордном уровне, он будет увеличиваться, если Вашингтон выделит финансирование Украине без конкретных планов.

Ранее Байден заявил о невозможности поставлять оружие Киеву без одобрения Конгресса. В связи с этим он призвал законодательный орган действовать без промедлений.

Американская поддержка Украины может рухнуть еще до выборов в США

Немецкий журналист Юлиан Репке допустил, что американская поддержка Украины рухнет еще до президентских выборов в США и возможного переизбрания Дональда Трампа.

Похоже, что поддержка Украины со стороны США вот-вот рухнет. Причем задолго до возможного избрания Дональда Трампа Юлиан Репке немецкий журналист

Обозреватель также предупредил, что из-за этого Украину ждет еще больше наступательных кампаний российских войск.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что конфликт закончится безговорочной капитуляцией Киева. Он рассказал, что российская армия прорывает фронт на разных участках, поскольку ВСУ не могут заменить потерянных в боях военных.

На Западе не верят в российскую угрозу

Британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что ряд западных стран не верят в российскую угрозу в случае поражения Украины, иначе бы давно задействовали все средства и поставили Киеву необходимые вооружения.

Это, конечно, правда, но нет никаких признаков того, что президент США или западноевропейские лидеры действительно в это верят. Если бы они верили, они бы давно задействовали все средства, чтобы сдержать (президента России Владимира) Путина и поставить Украине огромное количество вооружений, необходимых ей для победы над Россией Ричард Кемп британский полковник в отставке

По словам офицера, в настоящее время президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с «величайшими испытаниями для своего лидерства» с февраля 2022 года. Он отметил, что западные политики пытаются убедить главу государства как можно скорее заключить мирное соглашение, при котором Россия согласилась бы на членство республики в НАТО в обмен на гарантии того, что Киев не будет пытаться вернуть территории.

Кемп подчеркнул, что любое серьезное обсуждение мирных переговоров в значительной степени является поражением Украины.

Ранее в США призвали Украину задуматься о том, какие выгоды может принести ей мир с Россией. Журналисты газеты The New York Times убеждены, что таким образом можно остановить кровопролитие на поле боя.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь заявил, что Украина не будет вести переговоров с Москвой. «Переговоров не будет. В классическом смысле слова. Будут ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне, и Россия их примет», — сказал он.

