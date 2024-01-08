Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:56, 8 января 2024Бывший СССР

«Боеприпасов осталось примерно на месяц» Французский полковник заявил, что к середине февраля у ВСУ кончатся снаряды

Французский полковник де Йонг: к середине февраля у ВСУ кончатся боеприпасы
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

Французский полковник в отставке, специалист по геополитике Пер де Йонг в эфире телеканала TV5 Monde заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось боеприпасов примерно на месяц, они закончатся в феврале.

Я считаю, что у них осталось боеприпасов примерно на месяц, что для украинцев слишком мало, потому что месяц дает время до середины февраля, а в середине февраля будет разгар зимы

Пер де Йонгфранцузский полковник в отставке

Офицер уточнил, что в данном этапе обе стороны конфликта пытаются стабилизировать фронт, чтобы наносить стратегические удары, однако для этого нужны соответствующие возможности.

Французский телеканал в своем сюжете указал на моральное и военное истощение Украины и усиление зависимости от помощи США.

Ранее генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер заявил, что 2024 год станет решающим в военном плане и поворотным моментом в конфликте на Украине. По его словам, он покажет, остались ли у Украины силы для осуществления полноценного контрнаступления. Кроме того, в 2024 году станет ясно, сумеет ли Киев перехватить инициативу в противостоянии с Москвой.

Материалы по теме:
На Украине из-за провала контрнаступления обострился конфликт между Зеленским и военными. Кого из них поддержат США?
На Украине из-за провала контрнаступления обострился конфликт между Зеленским и военными.Кого из них поддержат США?
15 ноября 2023
«Идет война на истощение» Россия и Украина готовятся к зимним боям. Как изменится ситуация на фронтах СВО в 2024 году?
«Идет война на истощение»Россия и Украина готовятся к зимним боям. Как изменится ситуация на фронтах СВО в 2024 году?
7 декабря 2023

Конгресс до сих пор не согласовал пакет помощи Киеву, от администрации Байдена требуют конкретики

Конгресс до сих пор не согласовал пакет помощи Киеву, который запрашивал президент США Джо Байден. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон пояснил, что законодатели пытаются подать сигнал Белому дому о необходимости сформулировать конкретную позицию по поводу конфликта, отказываясь одобрить выделение средств.

Какой финал на Украине? Какова наша стратегия? Какова цель? Как мы будем осуществлять надлежащий надзор за этими драгоценными долларами налогоплательщиков? Белый дом не дает ответов на эти вопросы

Майк Джонсонспикер Палаты представителей США

Политик отметил, что просит дать ответы на эти вопросы всеми доступными способами, в письменной форме, публично и в частном порядке.

Джонсон также подчеркнул, что госдолг США в настоящее время находится на рекордном уровне, он будет увеличиваться, если Вашингтон выделит финансирование Украине без конкретных планов.

Ранее Байден заявил о невозможности поставлять оружие Киеву без одобрения Конгресса. В связи с этим он призвал законодательный орган действовать без промедлений.

Американская поддержка Украины может рухнуть еще до выборов в США

Немецкий журналист Юлиан Репке допустил, что американская поддержка Украины рухнет еще до президентских выборов в США и возможного переизбрания Дональда Трампа.

Похоже, что поддержка Украины со стороны США вот-вот рухнет. Причем задолго до возможного избрания Дональда Трампа

Юлиан Репкенемецкий журналист

Обозреватель также предупредил, что из-за этого Украину ждет еще больше наступательных кампаний российских войск.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что конфликт закончится безговорочной капитуляцией Киева. Он рассказал, что российская армия прорывает фронт на разных участках, поскольку ВСУ не могут заменить потерянных в боях военных.

Материалы по теме:
«Теперь мы не жалеем снарядов» Как российские войска ведут наступление в районе Авдеевки под шквальным огнем противника
«Теперь мы не жалеем снарядов»Как российские войска ведут наступление в районе Авдеевки под шквальным огнем противника
25 ноября 2023
По Украине нанесен массированный удар. Повреждены критически важные объекты — военный завод в Киеве и порт Одессы
По Украине нанесен массированный удар.Повреждены критически важные объекты — военный завод в Киеве и порт Одессы
29 декабря 2023

На Западе не верят в российскую угрозу

Британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что ряд западных стран не верят в российскую угрозу в случае поражения Украины, иначе бы давно задействовали все средства и поставили Киеву необходимые вооружения.

Это, конечно, правда, но нет никаких признаков того, что президент США или западноевропейские лидеры действительно в это верят. Если бы они верили, они бы давно задействовали все средства, чтобы сдержать (президента России Владимира) Путина и поставить Украине огромное количество вооружений, необходимых ей для победы над Россией

Ричард Кемпбританский полковник в отставке

По словам офицера, в настоящее время президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с «величайшими испытаниями для своего лидерства» с февраля 2022 года. Он отметил, что западные политики пытаются убедить главу государства как можно скорее заключить мирное соглашение, при котором Россия согласилась бы на членство республики в НАТО в обмен на гарантии того, что Киев не будет пытаться вернуть территории.

Кемп подчеркнул, что любое серьезное обсуждение мирных переговоров в значительной степени является поражением Украины.

Ранее в США призвали Украину задуматься о том, какие выгоды может принести ей мир с Россией. Журналисты газеты The New York Times убеждены, что таким образом можно остановить кровопролитие на поле боя.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь заявил, что Украина не будет вести переговоров с Москвой. «Переговоров не будет. В классическом смысле слова. Будут ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне, и Россия их примет», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Боеприпасов осталось примерно на месяц» Французский полковник заявил, что к середине февраля у ВСУ кончатся снаряды

      Назван лучший режиссер года по версии «Золотого глобуса»

      Российские истребители Су-34 поразили укрепрайон ВСУ авиабомбами

      В России рассказали об увеличении ряда социальных выплат

      Названы склонные к госпереворотам в 2024 году страны

      В США заподозрили проведение «щекотливой» операции для шефа Пентагона

      Военный аналитик предупредил о новых конфликтах в 2024 году

      Российские военные уничтожили подвозивший боеприпасы ВСУ автомобиль

      Спасатель рассказал о способе выжить в лесу зимой

      Израиль заявил о планах проводить боевые действия в секторе Газа весь 2024 год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости