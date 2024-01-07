На Западе усомнились в угрозе со стороны России

Британский полковник Кемп заявил о сомнениях Запада в угрозе со стороны России

Британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что ряд западных политиков не верят, что их страны окажутся под угрозой, если Россия добьется успеха в украинском конфликте. Об этом он сообщил в беседе с газетой Telegraph.

Кемп заявил о сомнениях Запада в угрозе со стороны России и подчеркнул, что в противном случае страны поставили бы Киеву все необходимые средства для победы над Москвой.

«Недостаточно говорить Западу, что украинцы борются не только за свою собственную страну, но и за всю Европу, которая сама окажется под угрозой со стороны Москвы, если (президент России Владимир — прим. "Ленты.ру") Путин добьется успеха в этой войне. Это, конечно, правда, но нет никаких признаков того, что президент США или западноевропейские лидеры действительно в это верят», — подчеркнул полковник.