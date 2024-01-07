В США призвали сформировать четкую стратегию по Украине

Спикер Палаты представителей Джонсон призвал к четкой стратегии США по Украине

Администрация президента США Джо Байдена должна определиться с целями поддержки Украины и выработать четкую стратегию. Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в интервью CBS.

Джонсон ответил на вопрос о своей позиции по выделению пакета финансовой помощи Украине. Он заявил, что придерживается позиции о необходимости поддержки, но администрация президента должна продемонстрировать понимание своих действий.

«Мы хотели послать сигнал Белому дому, что они не были честны с американским народом. Какой финал на Украине? Какова наша стратегия? Какова цель? Как мы будем осуществлять надлежащий надзор за этими драгоценными долларами налогоплательщиков?» — добавил политик.

Спикер Палаты представителей отметил, что на выделение денег влияет проблема государственного долга США. По его мнению, одобрение финансовой помощи Украине приведет к новым займам и увеличению размера госдолга.

Ранее Байден заявил о невозможности поставлять оружие Киеву без одобрения Конгресса. В связи с этим он призвал законодательный орган действовать без промедлений.