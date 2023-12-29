Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:58, 29 декабря 2023Мир

Байден заявил о невозможности поставлять оружие Киеву без одобрения Конгресса

Байден: США не смогут помогать Украине без одобрения финансирования Конгрессом
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Продолжать поставлять оружие Украине, если Конгресс не одобрит финансирование, представляется невозможным. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщается на сайте Белого дома.

«Если Конгресс не примет срочные меры в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и жизненно важные системы ПВО, необходимые Украине для защиты населения», — сказал Байден. В связи с этим он призвал законодательный орган действовать без промедлений.

Кроме того, американский лидер отметил, что ставки в конфликте выходят за пределы Украины, затрагивая НАТО и европейскую безопасность.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон выделил последний пакет помощи Украине в 2023 году на сумму 250 миллионов долларов. Больше средств для республики у США пока не согласовано. 61 миллиард долларов для Киева включен в пакет на 100 миллиардов, куда также входят средства для Израиля и улучшения ситуации на границе с Мексикой.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Ракета три минуты летала в небе над Польшей. Варшава не сбила ее и заявила, что она была российской

      Огромного рождественского козла из Евля поджигали, ломали и пытались украсть. В этом году его ждала невиданная напасть

      Женщина пожаловалась на проблемы мужа с потенцией и получила совет

      Государство заберет активы российского миллиардера

      Роналдо перейдет в «Ростов»

      Порнозвезда раскрыла отношение мужа к ее работе

      Байден заявил о невозможности поставлять оружие Киеву без одобрения Конгресса

      Минобороны сообщило о пресечении атаки по российским объектам

      В Чехии усомнились в возможности истребителей F-16 дать преимущество ВСУ

      Полковник назвал особенности ни разу не уничтоженной ВСУ ракеты X-22

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости