Байден заявил о невозможности поставлять оружие Киеву без одобрения Конгресса

Байден: США не смогут помогать Украине без одобрения финансирования Конгрессом

Продолжать поставлять оружие Украине, если Конгресс не одобрит финансирование, представляется невозможным. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщается на сайте Белого дома.

«Если Конгресс не примет срочные меры в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и жизненно важные системы ПВО, необходимые Украине для защиты населения», — сказал Байден. В связи с этим он призвал законодательный орган действовать без промедлений.

Кроме того, американский лидер отметил, что ставки в конфликте выходят за пределы Украины, затрагивая НАТО и европейскую безопасность.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон выделил последний пакет помощи Украине в 2023 году на сумму 250 миллионов долларов. Больше средств для республики у США пока не согласовано. 61 миллиард долларов для Киева включен в пакет на 100 миллиардов, куда также входят средства для Израиля и улучшения ситуации на границе с Мексикой.