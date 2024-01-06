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21:15, 6 января 2024Мир

В США заявили о прорыве России на фронте

Риттер: Россия прорывает фронт, поскольку ВСУ не могут заменить потери бойцов

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российская армия прорывает фронт на разных участках, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут заменить потерянных в боях военных. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Как рассказал эксперт, сначала российские войска ушли в оборону и «перемололи личный состав украинцев», создав таким образом нехватку живой силы у противника, что позволило им давить на ВСУ.

По мнению Риттера, это часть более глобальной российской стратегии: сперва поглотить удар, уничтожить 90 тысяч украинских военных, а затем начать прорыв. «Они раскалывают этот орех и наступают», — добавил он.

Ранее бывший посол США на Украине Уильям Тейлор заявил, что, если НАТО не поможет стране, Киев пойдет на урегулирование конфликта с Москвой по корейскому сценарию с отказом от территорий.

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      Марина Совина
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