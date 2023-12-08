В США допустили отказ Киева от территорий для прекращения конфликта с Россией

Экс-посол США Тейлор: без помощи НАТО Киев пойдет на раздел территорий с Россией

Если НАТО не поможет Украине, Киев пойдет на урегулирование конфликта с Россией по корейскому сценарию с отказом от территорий. Об этом заявил бывший посол США на Украине Уильям Тейлор, сообщает The Washington Post.

«Либо НАТО согласится увеличить поддержку Украины для возвращения контроля над территориями, либо Украина будет сражаться с недостаточной силой, и в конечном итоге ей придется согласиться на раздел (территории) по корейскому примеру», — допустил такой сценарий экс-посол.

По мнению Тейлора, Украина может оказаться перед серьезным выбором — стоит ли продолжать сражаться ради победы либо пойти на «горькую альтернативу» и сыграть вничью. Он отметил, что без военной помощи США новое крупное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет невозможно. В таком случае Киев пойдет на сделку с Россией и передаст Москве контроль над территориями, которые присоединились к ней с 2014 года. Однако такое соглашение могло бы обеспечить Киеву место в Европейском союзе (ЕС) и НАТО.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Киев осознать, что США зарабатывают ценой жизней украинцев. По его словам, американцы являются прагматичными людьми, которые заботятся о своем благосостоянии.