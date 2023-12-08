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14:12, 8 декабря 2023Мир

Песков рассказал о пользе Украины для США

Песков призвал Киев осознать, что США зарабатывают ценой жизней украинцев

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Киев должен осознать, что США зарабатывают ценой жизней украинцев, призвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова о пользе Украины приводит РИА Новости.

«Смотрите, американцы — весьма прагматичные ребята, и, естественно, для них главная цель — это свое благосостояние», — сказал он.

По его словам, Украина должна понять, что не является главной заботой для США. Главной заботой для Вашингтона всегда были сами американцы, причем даже ценой большого количества жизней тех же самых украинцев, отметил Песков.

Ранее в России ответили на намерение США подтолкнуть Москву к переговорам с Киевом. Если Украина готова признать Крым и четыре новые территории, то это будет обоюдно выгодным условием, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

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      Виктория Кондратьева
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