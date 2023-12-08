В России ответили на намерение США подтолкнуть Москву к переговорам с Киевом

Депутат Журова исключила возможность переговоров РФ и Украины на условиях Киева

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала слова первого заместителя помощника президента США по национальной безопасности Джонатана Файнера о том, что Вашингтон намерен до 2024 года подтолкнуть Россию к переговорам с Украиной на условиях Киева. Своим мнением Журова поделилась с «Лентой.ру»

Депутат подчеркнула, что Россия допускает переговоры с Украиной только при одном условии.

Если Киев готов признать Крым и наши четыре территории, то это будет обоюдно выгодным условием. Эти территории — уже не их, а России. Киеву придется это признать, другого варианта не будет, мы будем на своем настаивать, и никто от этого отступать не будет Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

При этом Журова не исключила, что в дальнейшем Киев может отказаться от своих территориальных претензий.

«Киев хочет в Евросоюз, и его туда не возьмут, если у него будет конфликт, затянутый на годы. В Киеве же это понимают, поэтому им на что-то нужно соглашаться», — добавила собеседница «Ленты.ру».

Она также ответила на вопрос о возможности российско-украинских мирных переговоров к концу 2024 года. «Я даже думаю, что это будет раньше», — сказала Журова.

Ранее Фрайнер заявил о стремлении США подтолкнуть Россию в конце 2024 года к переговорам с Украиной на условиях, приемлемых для Киева. Он объяснил, что Вашингтон пытается добиться того, чтобы Россия встала перед выбором: сесть за стол переговоров или столкнуться с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины.

Более того, представитель Белого дома отметил, что США работают с украинцами над усилением производственных мощностей. По его словам, стороны окажутся «через год-полтора на гораздо более прочном фундаменте, нежели сейчас». «Это очень сложный стратегический выбор. Но такую дилемму мы бы хотели для них создать», — сказал Файнер.