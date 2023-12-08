США хотят подтолкнуть Россию к переговорам по Украине. Как Вашингтон планирует выбить выгодные Киеву условия?

Файнер: США задумали дилемму по контактам России с Украиной до конца 2024 года

Соединенные Штаты стремятся к подталкиванию России к переговорам по Украиной. Об этом сообщил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

Вашингтон хочет реализовать подобный план до конца 2024 года. Помимо этого, как указал Файнер, Москва должна пойти на условия, приемлемые для Киева.

США пытаются поставить Россию перед дилеммой по Украине

Вашингтон сейчас пытается добиться того, чтобы Россия встала перед выбором: сесть за стол переговоров или биться с более сильной Украиной, которая опирается на мощную промышленную базу в США и Европе.

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По словам Файнера, США работают с украинцами над усилением производственных мощностей. В связи с этим он отметил, что стороны через год-полтора будут в гораздо более сильном состоянии, нежели сейчас. «И это очень сложный стратегический выбор. Но такую дилемму мы бы хотели для них создать», — сказал он.

Россия заявила о неготовности США повлиять на Украину по вопросам перемирия

По словам замглавы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергея Рябкова, Соединенные Штаты в 2024-м не сделают ничего, что смогло бы повлиять на Киев и привести к возможным договоренностям с Москвой. В том числе, вряд ли встанет вопрос о перемирии.

Помимо этого, генерал-майор запаса Аркадий Воробкало заявил, что сейчас не время для мирных переговоров России и Украины. По его мнению, России необходима сейчас победа на фронте, так как любые переговоры — «это уже удел слабого».

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Москва сохраняет готовность к переговорам с Киевом. По его словам, Россия желает достичь мира прежде всего «политико-дипломатическими средствами».

Украинцы настаивают на глобальных переговорах Запада и России

В свою очередь, бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что закончить конфликт можно только глобальными переговорами Запада с Россией. Он указал, что подобное соглашение может установить новые правила игры в Европе.

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При этом заместитель председателя комитета Совета Федерации Андрей Климов назвал, на его взгляд, единственный вариант завершения конфликта на Украине. По его утверждению, страны НАТО должны возместить моральный и материальный ущерб от поставок техники и наемников Украине, а также от санкций и арестов российских активов.

«По моему личному мнению, единственный способ закончить этот конфликт — это выполнить все цели специальной военной операции», — сказал он. Климов добавил, что страны обязаны принять «предложение, сделанное Российской Федерацией еще в декабре 2021 года, связанное с обеспечением безопасности на европейском континенте».

Последние переговоры Москвы и Киева состоялись весной 2022 года

Последние очные переговоры России и Украины прошли во дворце Долмабахча еще 29 марта 2022 года. Позднее, 22 мая того же года, о замораживании переговорного процесса заявлял глава делегации Москвы Владимир Мединский. Он также сообщил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров.

В то же время заместитель председателя комитета Совета Федерации Андрей Климов сообщил, что власти Киева в вопросе возобновления мирных переговоров с Россией не готовы принимать самостоятельные решения, так как зависят от позиции Вашингтона. Кроме того, после визита европейских лидеров в Киев власти Украины больше не предпринимали попытки возобновить диалог с Москвой.