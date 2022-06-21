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Кремль заявил об отсутствии попыток со стороны Украины возобновить переговоры

Песков сообщил об отсутствии попыток со стороны Украины возобновить переговоры с Россией

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Украина не предпринимала попытки возобновить переговоры с Россией после визита президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента России, европейским лидерам не удалось повлиять на киевские власти. «Нет, не было (попыток предложить возобновить переговоры — прим. "Ленты.ру")», — указал Песков, комментируя соответствующий вопрос.

До этого представитель Кремля выделил усилия президента Франции после поездки в украинскую столицу. Усилия Макрона в разрешении конфликта также импонируют президенту России Владимиру Путину, заверил Песков.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал поездку Макрона, Шольца и Драги в Киев бесполезной. Он подчеркнул, что визит европейских политиков «не приблизит Украину к миру».

О поездке Макрона, Шольца и Драги в Киев стало известно в четверг, 16 июня.

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Анна Щербакова
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