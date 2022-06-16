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Лидеры трех европейских государств прибыли в Киев

Макрон, Шольц и Драги прибыли в Киев для встречи с Зеленским

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters.

Это первый визит лидеров трех европейских стран на Украину с начала военного конфликта. Подготовка визита заняла несколько недель.

О том, что главы Германии, Италии и Франции намерены посетить Украину, сообщили в субботу немецкая газета Bild am Sonntag. Отмечалось, что визит назначен для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом, официальные представители трех стран не стали подтверждать информацию о том, что главы государств запланировали ехать на Украину.

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Анжелика Бережная
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