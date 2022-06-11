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Стало известно о планах Шольца, Макрона и Драги посетить Киев

Канцлер ФРГ Шольц, президент Франции Макрон и премьер Италии Драги планируют посетить Киев
Эммануэль Макрон и Олаф Шольц

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц. Фото: IMAGO / Christian Spicker / Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги планируют посетить Киев. Об этом стало известно изданию BILD am Sonntag, передает РИА Новости.

По информации газеты, визит планируется в этом месяце, до начала саммита G7, который состоится 26-28 июня. Отмечается, что ФРГ и Франция давно вели переговоры по поводу совместной поездки. Также подчеркивается, что визит политиков должен свидетельствовать о единстве Европы по вопросу Украины.

Как пишет издание, французский лидер настаивал на том, чтобы поездка состоялась после выборов в Национальное собрание, которые пройдут 12 и 19 июня. Также Парижу принадлежит идея совершить визит совместно с итальянским премьером.

О возможном визите Эммануэля Макрона в Киев ранее также сообщала газета Le Figaro. После начала военной спецоперации России с визитом на Украине уже побывали шеф Пентагона США Ллойд Остин, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и ряд американских чиновников, в том числе спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

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Марина Совина
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