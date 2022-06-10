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Стало известно о возможном визите Макрона в Киев

Le Figaro: президент Франции Эммануэль Макрон может поехать в Киев на следующей неделе

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон, возможно, совершит визит в Киев на следующей неделе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные газеты Le Figaro.

Представители Елисейского дворца не подтвердили и не опровергли эти данные.

После начала военной спецоперации России с визитом на Украине побывали шеф Пентагона США Ллойд Остин, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и ряд американских чиновников, в том числе спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Украинские власти также настаивают на том, чтобы с визитом в Киев приехал американский лидер Джо Байден, однако пока таких планов нет.

Виктория Кондратьева
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