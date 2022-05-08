Зеленский высказался о визите Байдена в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его американскому коллеге Джо Байдену было бы важно посетить Киев. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу Fox News.
«Я думаю, это очень важно», — ответил он по-английски, коснувшись соответствующего вопроса. По словам Зеленского, в украинском обществе Байдена воспринимают как «президента крупнейшей демократической цивилизации».
Говоря о возможности визита Байдена на Украину, Зеленский выразил мнение, что это стало бы важным сигналом. Кроме того, украинский лидер уверен, что приезд в Киев пошел бы на пользу и самому Байдену, как президенту страны, поддерживающей Украину.
Ранее боксер Владимир Кличко упрекнул посла Украины в ФРГ Андрея Мельника в «излишнем красноречии» и «недипломатичности». Он напомнил, что Германия является стратегическим партнером Украины. Спортсмен призвал Зеленского сгладить все разногласия и наладить хорошие отношения с Берлином, который организовал поставку необходимого оружия Киеву.