Зеленский высказался о визите Байдена в Киев

Президент Украины Зеленский считает, что Байдену было бы важно посетить Киев

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его американскому коллеге Джо Байдену было бы важно посетить Киев. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я думаю, это очень важно», — ответил он по-английски, коснувшись соответствующего вопроса. По словам Зеленского, в украинском обществе Байдена воспринимают как «президента крупнейшей демократической цивилизации».

Говоря о возможности визита Байдена на Украину, Зеленский выразил мнение, что это стало бы важным сигналом. Кроме того, украинский лидер уверен, что приезд в Киев пошел бы на пользу и самому Байдену, как президенту страны, поддерживающей Украину.

Ранее боксер Владимир Кличко упрекнул посла Украины в ФРГ Андрея Мельника в «излишнем красноречии» и «недипломатичности». Он напомнил, что Германия является стратегическим партнером Украины. Спортсмен призвал Зеленского сгладить все разногласия и наладить хорошие отношения с Берлином, который организовал поставку необходимого оружия Киеву.