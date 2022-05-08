Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский высказался о визите Байдена в Киев

Президент Украины Зеленский считает, что Байдену было бы важно посетить Киев

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его американскому коллеге Джо Байдену было бы важно посетить Киев. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я думаю, это очень важно», — ответил он по-английски, коснувшись соответствующего вопроса. По словам Зеленского, в украинском обществе Байдена воспринимают как «президента крупнейшей демократической цивилизации».

Говоря о возможности визита Байдена на Украину, Зеленский выразил мнение, что это стало бы важным сигналом. Кроме того, украинский лидер уверен, что приезд в Киев пошел бы на пользу и самому Байдену, как президенту страны, поддерживающей Украину.

Ранее боксер Владимир Кличко упрекнул посла Украины в ФРГ Андрея Мельника в «излишнем красноречии» и «недипломатичности». Он напомнил, что Германия является стратегическим партнером Украины. Спортсмен призвал Зеленского сгладить все разногласия и наладить хорошие отношения с Берлином, который организовал поставку необходимого оружия Киеву.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны объявило о завершении эвакуации мирных жителей с «Азовстали»
Число пострадавших от подаров в Красноярском крае увеличилось
Стало известно о давлении США на Тайвань для защиты от Китая
Китайским детям запретили смотреть трансляции блогеров по ночам
Названы влияющие на будущее рубля факторы
Популярная певица назвала главную причину переезда в Москву
Зеленский пожаловался на отсутствие единства в Евросоюзе
Зеленский высказался о визите Байдена в Киев
В Совфеде заявили о перестройке мировой финансовой системы
Строитель «Азовстали» рассказал о подземельях завода
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.