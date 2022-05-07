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Владимир Кличко обвинил посла в ФРГ в «излишнем красноречии»

Боксер Кличко упрекнул посла Украины в ФРГ в излишнем красноречии и недипломатичности
Владимир Кличко

Владимир Кличко . Фото: @klitschko

Боксер Владимир Кличко упрекнул посла Украины в ФРГ Андрея Мельника в «излишнем красноречии» и «недипломатичности». Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

«Сейчас не время для эмоций. ФРГ — наш стратегический партнер», — сказал спортсмен. Он также призвал президента Украины Владимира Зеленского сгладить все разногласия и наладить хорошие отношения с Берлином, которым была организована поставка необходимого оружия Киеву.

Ранее сообщалось, что Кличко собрался вступить в бригаду территориальной обороны Киева. Об этом сообщил его брат, мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Владимир Кличко родился в 1976 году в семье военнослужащего в Семипалатинске, Казахская ССР. Как и брат, он с подросткового возраста занимался боксом — сначала любительским, затем профессиональным. Владимир — обладатель титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии нескольких боксерских организаций. Карьеру он завершил в 2017 году, а в 2021-м его включили в Международный зал боксерской славы.

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Марина Совина
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