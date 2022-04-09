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Стало известно о встрече Джонсона и Зеленского в Киеве

Президент Украины Зеленский проводит встречу с премьером Британии Джонсоном в Киеве

Фото: Alberto Pezzali / AP

В Киеве началась встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил заместитель главы офиса украинского лидера Андрей Сибига в своем аккаунте в Facebook (соцсеть запрещена в России).

До этого визит британского премьера в украинскую столицу нигде не анонсировался. Сибига также опубликовал в соцсети снимок, на котором Джонсон и Зеленский проводят встречу тет-а-тет.

Других подробностей о визите британского политика в Киев пока нет.

Ранее премьер Британии заявил о поставке вооружения на 130 миллионов долларов Украине. Джонсон пообещал предоставить Киеву зенитные ракеты Starstreak. По его словам, Starstreak летят со скоростью, в три раза превышающей скорость звука.

8 апреля президент Украины провел встречу с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

В конце марта украинский президент попросил страны ЕС не медлить с принятием Украины в состав сообщества. Глава государства подчеркнул, что Украина «строит путь» для вступления в Евросоюз. Зеленский заявил, что за вступление Киева в ЕС уже выступают Литва, Латвия, Эстония и Польша.

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Анна Щербакова
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