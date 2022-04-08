Джонсон пообещал Украине больше оружия

Премьер Британии Джонсон заявил о поставке вооружения на 130 миллионов долларов Украине

Великобритания отправит Украине новую партию вооружений на 130 миллионов долларов. Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, передает ТАСС.

Британский премьер пообещал предоставить Киеву зенитные ракеты Starstreak. По его словам, Starstreak летят со скоростью, в три раза превышающей скорость звука. Помимо этого, Лондон отправит Украине 800 противотанковых ракет и высокоточные боеприпасы, способные зависать в небе в ожидании команды.

«На прошлой неделе Великобритания провела донорскую конференцию, в ходе которой удалось собрать для Украины технику и вооружения на 1,5 миллиарда фунтов, или 2,5 миллиона предметов военного назначения», — заявил Джонсон.

29 марта премьер-министр Британии Борис Джонсон выступил с предложением поставить еще «более смертоносные» типы вооружений на Украину, в частности, самоходные артиллерийские установки AS-90. Несмотря на то что AS-90 были произведены около 30 лет назад, возможность их отправки Киеву говорит о готовности Лондона «перейти к новой фазе» поддержки.