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В Британии захотели поставить еще больше оружия на Украину

The Times: Британия может отправить «более смертоносные» типы вооружений на Украину

Фото: Rhonda J. Roth-Cameron, U.S. Army / Wikimedia

Власти Великобритании могут поставить еще «более смертоносные» типы вооружений на Украину, в частности, самоходные артиллерийские установки AS-90. Об этом пишет британская газета The Times.

С таким предложением 29 марта выступил премьер-министр Британии Борис Джонсон. Он сообщил кабинету министров, что хочет предоставить Украине больше военной помощи, поскольку считает, будто Россия «усилит атаки».

Несмотря на то что AS-90 были произведены около 30 лет назад, возможность их отправки Киеву говорит о готовности Лондона «перейти к новой фазе» поддержки.

Кроме того, ранее Австралия и Великобритания объявили о совместных планах по оказанию гуманитарной помощи жителям Украины. Украинским беженцам направят одеяла, гигиенические наборы, кухонные принадлежности, лампы на солнечных батареях, а также другие предметы первой необходимости. В общей сложности будет передано более восьми тысяч предметов.

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Виктория Кондратьева
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