Австралия и Британия направят первый самолет с гумпомощью на Украину

Австралия и Великобритания передадут украинским беженцам одеяла и кухонные принадлежности

Австралия и Великобритания объявили о совместных планах по оказанию гуманитарной помощи жителям Украины. Об этом сообщила глава австралийского Министерства иностранных дел Марис Пейн, ее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Первый из двух рейсов с гуманитарной помощью, организованный странами, будет отправлен 29 марта. Украинским беженцам направят одеяла, гигиенические наборы, кухонные принадлежности, лампы на солнечных батареях, а также другие предметы первой необходимости. В общей сложности будет передано более восьми тысяч предметов.

Как отметила Пейн, гуманитарный груз будет доставлен в Польшу, которая обеспечит отправку помощи на территорию Украины и Молдавии. Распределять гуманитарный груз среди беженцев будет Управление ООН по делам беженцев.

Ранее власти Казахстана направили на Украину самолет со второй партией гуманитарной помощи.