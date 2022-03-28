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Казахстан отправил на Украину вторую партию гумпомощи

Власти Казахстана направили на Украину самолет со второй партией гуманитарной помощи

Фото: Владимир Третьяков / NUR.KZ

Власти Казахстана направили на Украину самолет со второй партией гуманитарной помощи. Об этом сообщили в казахском Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), передает ТАСС.

Отмечается, что 28 марта ведомство организовало спецрейс, который доставил из Алма-Аты в польский город Катовице очередную партию гуманитарной помощи для украинских граждан. По данным МЧС, в очередную партию гумпомощи весом 17,5 тонны вошли предметы первой необходимости — продукты питания и постельные принадлежности.

Планируется, что на обратном пути самолет Ил-76 государственной авиакомпании «Беркут» также вывезет несколько десятков граждан Казахстана и членов их семей, которые при содействии казахстанских дипломатов были доставлены с Украины в Польшу.

В середине марта Казахстан отправил самолетом на Украину первую партию гуманитарной помощи. Сообщалось, что тогда республика решила передать украинским гражданам более 28 тонн лекарств, в том числе антибиотиков, противовоспалительных, противокашлевых и гипотензивных препаратов.

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Георгий Нестеров
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