Казахстан отправил на Украину вторую партию гумпомощи

Власти Казахстана направили на Украину самолет со второй партией гуманитарной помощи

Власти Казахстана направили на Украину самолет со второй партией гуманитарной помощи. Об этом сообщили в казахском Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), передает ТАСС.

Отмечается, что 28 марта ведомство организовало спецрейс, который доставил из Алма-Аты в польский город Катовице очередную партию гуманитарной помощи для украинских граждан. По данным МЧС, в очередную партию гумпомощи весом 17,5 тонны вошли предметы первой необходимости — продукты питания и постельные принадлежности.

Планируется, что на обратном пути самолет Ил-76 государственной авиакомпании «Беркут» также вывезет несколько десятков граждан Казахстана и членов их семей, которые при содействии казахстанских дипломатов были доставлены с Украины в Польшу.

В середине марта Казахстан отправил самолетом на Украину первую партию гуманитарной помощи. Сообщалось, что тогда республика решила передать украинским гражданам более 28 тонн лекарств, в том числе антибиотиков, противовоспалительных, противокашлевых и гипотензивных препаратов.