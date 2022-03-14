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Казахстан отправил гуманитарную помощь на Украину

Казахстан отправил для украинских граждан более 28 тонн лекарств

Кадр: «Радио Азаттык»

Власти Казахстана отправили самолетом первую партию гуманитарной помощи для Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.

Специальный рейс из Алма-Аты должен прибыть в польский город Катовице. Украинские граждане получат от страны более 28 тонн лекарств, в том числе антибиотики, противовоспалительные, противокашлевые и антигипертензивные средства.

«Казахстан оказывает гуманитарную помощь в ответ на официальное обращение со стороны другого государства», — пояснили в пресс-службе.

Поручение об отправке грузов дал лично президент республики Касым-Жомарт Токаев. Медикаменты прибудут в Польшу не позднее 15 марта.

Ранее стало известно, что число прибывших в Польшу украинских беженцев с начала боевых действий превысило 1,7 миллиона человек. Всего же страну покинули около 2,5 миллиона граждан.

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Алевтина Запольская
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