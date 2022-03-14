Казахстан отправил гуманитарную помощь на Украину

Казахстан отправил для украинских граждан более 28 тонн лекарств

Власти Казахстана отправили самолетом первую партию гуманитарной помощи для Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.

Специальный рейс из Алма-Аты должен прибыть в польский город Катовице. Украинские граждане получат от страны более 28 тонн лекарств, в том числе антибиотики, противовоспалительные, противокашлевые и антигипертензивные средства.

«Казахстан оказывает гуманитарную помощь в ответ на официальное обращение со стороны другого государства», — пояснили в пресс-службе.

Поручение об отправке грузов дал лично президент республики Касым-Жомарт Токаев. Медикаменты прибудут в Польшу не позднее 15 марта.

Ранее стало известно, что число прибывших в Польшу украинских беженцев с начала боевых действий превысило 1,7 миллиона человек. Всего же страну покинули около 2,5 миллиона граждан.