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Названо число прибывших в Польшу украинских беженцев

Свыше 1,7 млн человек уехали из Украины в Польшу с начала российской операции в Донбассе

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

С момента начала российской спецоперации по защите населения Донбасса свыше 1,7 миллиона человек прибыли в Польшу с территории Украины. Такие цифры назвала польская Пограничная стража, пишет РИА Новости.

По данным ведомства на 21:00 (по московскому времени) 13 марта, за день из Украины в Польшу выехали 62,7 тысячи человек. Это приблизительно на два процента меньше, чем за аналогичный промежуток времени в субботу.

9 марта верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что после того, как Россия объявила о начале спецоперации, Украину покинули 2,1-2,2 миллиона человек.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, целью которой называлась «демилитаризация и денацификация» Украины. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик.

Ксения Назарова
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