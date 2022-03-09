Комиссар ООН оценил число бежавших с Украины граждан

С момента начала российской спецоперации по защите населения Донбасса с Украины уехало более двух миллионов человек, заявил верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) по делам беженцев Филиппо Гранди. Об этом сообщает Reuters.

Число беженцев с Украины составляет 2,1-2,2 миллиона, оценил Гранди обстановку на 9 марта. Комиссар активно посещает европейские страны, принимающие украинцев. Наиболее уязвимой перед потоком украинских беженцев страной он назвал Молдавию.

На 8 марта Гранди насчитал ровно два миллиона бежавших на Запад граждан Украины. Еще 3 марта в ООН их количество оценивали в один миллион. Таким образом, в день Украину покидают около 200 тысяч человек.

Российская спецоперация по защите населения Донбасса началась 24 февраля 2022 года. Еще до ее начала власти Донецкой и Луганской народных республик объявили эвакуацию населения в Россию. К 9 марта из Донбасса в Россию прибыли более 200 тысяч человек.

9 марта Москва и Киев согласовали открытие гуманитарных коридоров из мест проведения спецоперации. С 9:00 до 21:00 по московскому времени военные должны прекратить огонь.