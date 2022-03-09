Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Комиссар ООН оценил число бежавших с Украины граждан

Комиссар ООН по делам беженцев насчитал более 2 миллионов уехавших с Украины на Запад

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

С момента начала российской спецоперации по защите населения Донбасса с Украины уехало более двух миллионов человек, заявил верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) по делам беженцев Филиппо Гранди. Об этом сообщает Reuters.

Число беженцев с Украины составляет 2,1-2,2 миллиона, оценил Гранди обстановку на 9 марта. Комиссар активно посещает европейские страны, принимающие украинцев. Наиболее уязвимой перед потоком украинских беженцев страной он назвал Молдавию.

На 8 марта Гранди насчитал ровно два миллиона бежавших на Запад граждан Украины. Еще 3 марта в ООН их количество оценивали в один миллион. Таким образом, в день Украину покидают около 200 тысяч человек.

Материалы по теме:
«Это не легкая прогулка» Как Россия проводит военную операцию в Донбассе и за счет чего взламывает оборону Украины?
«Это не легкая прогулка»Как Россия проводит военную операцию в Донбассе и за счет чего взламывает оборону Украины?
26 февраля
«Больше недели им не продержаться» Жители Мариуполя — о гуманитарной катастрофе, которая разворачивается у них на глазах
«Больше недели им не продержаться»Жители Мариуполя — о гуманитарной катастрофе, которая разворачивается у них на глазах
Вчера

Российская спецоперация по защите населения Донбасса началась 24 февраля 2022 года. Еще до ее начала власти Донецкой и Луганской народных республик объявили эвакуацию населения в Россию. К 9 марта из Донбасса в Россию прибыли более 200 тысяч человек.

9 марта Москва и Киев согласовали открытие гуманитарных коридоров из мест проведения спецоперации. С 9:00 до 21:00 по московскому времени военные должны прекратить огонь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
В России заявили об отсутствии цели свергать действующую власть на Украине
Определен размер компенсации семьям погибших военных в ДНР
Российским туристам назвали принимающие карты «Мир» зарубежные страны
Зеленский пригрозил расправой «ищущим ниточки в России» украинским политикам
Европа отключит от SWIFT три белорусских банка
Евросоюз сообщил о достаточных накопленных запасах газа
Сотрудника российской колонии осудили за продажу телефонов осужденным
Бизнес предупредил о возможной нехватке чековой ленты в России
Бывшего мэра Тбилиси оправдали по делу об избиении дзюдоиста
Жителей Европы призвали снизить потребление энергии ради отказа от газа России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.