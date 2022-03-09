Раскрыто число прибывших в Россию из Донбасса и с Украины беженцев. Об этом в среду, 9 марта, сообщил ТАСС источник.

По его словам, число прибывших превысило 204 тысячи.

28 февраля Россия и Украина провели первый этап переговоров. Они начались примерно в 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Второй раунд прошел 3 марта, а 7 марта стартовал третий этап переговоров.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР).