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Украина подтвердила открытие нескольких гуманитарных коридоров

Вице-премьер Украины Верещук объявила об открытии новых гуманитарных коридоров

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Москва и Киев договорились открыть несколько новых гуманитарных коридоров, а также продолжить эвакуацию гражданских по утвержденным ранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Украины Ирину Верещук.

По ее словам, стороны подтвердили открытие коридоров и соблюдение режима тишины по направлениям Энергодар — Запорожье, СумыПолтава, Мариуполь — Запорожье, Волноваха — Покровск, Изюм — Лозовая, а также Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель — Киев.

Военные прекратят огонь 9 марта с 9:00 по 21:00 по московскому времени.

Ранее Министерство иностранных дел ЛНР сообщило о взятии под контроль почти всей территории Луганской области и выходе на ее административные границы. По данным ведомства, к вечеру 8 марта силами Народной милиции были заняты 80 населенных пунктов.

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Алевтина Запольская
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