ЛНР освободила почти всю территорию республики от украинских войск
МИД ЛНР сообщил об освобождении почти всей территории республики от украинских войск
МИД Луганской народной республики (ЛНР) сообщил об освобождении почти всех населенных пунктов. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.
«По состоянию на вечер 08.03.2022 освобождена почти вся территория Луганской народной республики», — следует из сообщения.
Отмечается, что за 8 марта силами народной милиции освобождено 80 населенных пунктов ЛНР и ДНР. Среди них Песчаное, Варваровка, Пшеничное, Новодружеск, Белогоровка, Нижнее и Попасная.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).