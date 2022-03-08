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ЛНР освободила почти всю территорию республики от украинских войск

МИД ЛНР сообщил об освобождении почти всей территории республики от украинских войск

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

МИД Луганской народной республики (ЛНР) сообщил об освобождении почти всех населенных пунктов. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«По состоянию на вечер 08.03.2022 освобождена почти вся территория Луганской народной республики», — следует из сообщения.

Отмечается, что за 8 марта силами народной милиции освобождено 80 населенных пунктов ЛНР и ДНР. Среди них Песчаное, Варваровка, Пшеничное, Новодружеск, Белогоровка, Нижнее и Попасная.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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