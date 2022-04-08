Зеленский встретился с фон дер Ляйен и Боррелем в Киеве

В Киеве проходит встреча Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен и Жозепом Боррелем

В Киеве проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, передает «Интерфакс» со ссылкой на офис украинского лидера.

«Состоятся переговоры в узком кругу, после чего глава государства и представители ЕС сделают заявления для украинских и иностранных СМИ и ответят на их вопросы», — сообщили в офисе Зеленского.

В конце марта украинский президент попросил страны ЕС не медлить с принятием Украины в состав сообщества. Он напомнил, что Украина «строит путь» для вступления в Евросоюз. Зеленский заявил, что за вступление Киева в ЕС уже выступают Литва, Латвия, Эстония и Польша.